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Стало известно о планах Adidas продать подразделение в России

Немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas планирует передать российское подразделение иностранному инвестору. Об этом «Коммерсантъ».

Стало известно о планах Adidas продать подразделение в России
© РИА Новости

Один из собеседников отмечает, что такими образом компания может перезапустить около 100 наиболее розничных магазинов в стране. Уточняется, что российская структура Adidas пока пытается сохранить деятельность. Руководство компании минимизирует последствия разрыва цепочек поставок товара, подчеркнула газета.

Накануне инвесторы компании подали в суд на руководство гиганта из-за контракта с антисемитом Канье Уэстом.

В августе прошлого года Adidas оценила потери выручки из-за приостановки деятельности в России более чем в 100 миллионов евро за квартал.

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