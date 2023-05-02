Стало известно о планах Adidas продать подразделение в России

Немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas планирует передать российское подразделение иностранному инвестору. Об этом «Коммерсантъ».

Один из собеседников отмечает, что такими образом компания может перезапустить около 100 наиболее розничных магазинов в стране. Уточняется, что российская структура Adidas пока пытается сохранить деятельность. Руководство компании минимизирует последствия разрыва цепочек поставок товара, подчеркнула газета.

Накануне инвесторы компании подали в суд на руководство гиганта из-за контракта с антисемитом Канье Уэстом.