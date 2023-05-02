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Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $16,35 млрд

Самые богатые предприниматели из России с начала года заметно нарастили свои капиталы. Так, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), за четыре месяца состояние бизнесменов суммарно выросло на 16,35 млрд долларов.

Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $16,35 млрд
© РИА Новости

Больше других преуспел совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. По данным РИА «Новости», он дополнительно заработал 3,7 млрд долларов, нарастив свой капитал до 19,1 млрд долларов. Совладелец «Норникеля» Владимир Потанин с января заработал 448 млн долларов. При этом ранее в этом же году самый богатый российский миллиардер потерял 94,2 млн долларов.

В десятку богатейших предпринимателей-россиян вошли также совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, бенефициар НЛМК Владимир Лисин, Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, Алексей Мордашов, Михаил Прохоров, Михаил Фридман и Андрей Мельниченко.

На днях самый богатый банкир Азии, гендиректор одного из крупнейших индийских банков Удай Котак назвал доллар «финансовым террористом».

«Все наши деньги находятся на счетах nostro, и кто-нибудь в США может сказать – вы не сможете снять их с завтрашнего утра. И вы застряли», – заявил банкир и назвал индийскую рупию подходящей альтернативой доллару.

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