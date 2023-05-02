Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $16,35 млрд
Самые богатые предприниматели из России с начала года заметно нарастили свои капиталы. Так, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), за четыре месяца состояние бизнесменов суммарно выросло на 16,35 млрд долларов.
Больше других преуспел совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. По данным РИА «Новости», он дополнительно заработал 3,7 млрд долларов, нарастив свой капитал до 19,1 млрд долларов. Совладелец «Норникеля» Владимир Потанин с января заработал 448 млн долларов. При этом ранее в этом же году самый богатый российский миллиардер потерял 94,2 млн долларов.
В десятку богатейших предпринимателей-россиян вошли также совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, бенефициар НЛМК Владимир Лисин, Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, Алексей Мордашов, Михаил Прохоров, Михаил Фридман и Андрей Мельниченко.
На днях самый богатый банкир Азии, гендиректор одного из крупнейших индийских банков Удай Котак назвал доллар «финансовым террористом».
«Все наши деньги находятся на счетах nostro, и кто-нибудь в США может сказать – вы не сможете снять их с завтрашнего утра. И вы застряли», – заявил банкир и назвал индийскую рупию подходящей альтернативой доллару.