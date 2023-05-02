АФК «Система» завершает сделку по покупке Natura Siberica

АФК «Система» в ближайшее время закроет сделку по покупке Natura Siberica. Она стала возможной после завершения корпоративного и наследственного конфликтов, которые начались сразу после смерти основателя компании Андрея Трубникова и длились два года. Об этом сообщают «Ведомости».

Гендиректор Natura Siberica Феликс Либ подтвердил информацию, что АФК станет владельцем 100% Natura Siberica. Президент АФК «Система» Тагир Ситдеков назвал Natura Siberica «качественным активом и узнаваемым брендом с многолетней историей». По его словам, у группы большой потенциал дальнейшего роста бизнеса за счёт расширения производства и продуктовой линейки, а также консолидации российского косметического рынка. Условия сделки не разглашаются.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает сделку не более чем в 3 млрд рублей. По словам исполнительного директора ассоциации «Русбренд» Алексея Поповичева, для АФК «Система» это хорошая инвестиция, а Natura Siberica действительно является одним из самых узнаваемых брендов на косметическом рынке России, который активно развивал свою «легенду» о натуральной продукции из Сибири.