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Стало известно о планах Morgan Stanley уволить три тысячи человек

Руководство банка Morgan Stanley собирается сократить штат сотрудников. Под увольнение могут попасть порядка три тысяч человек, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Стало известно о планах Morgan Stanley уволить три тысячи человек
© globallookpress.com

Как уточняется, это будет сделано к концу июня. По данным издания, менеджеры планируют сократить примерно 5% персонала.

Банк покинут, в частности, работники инвестиционно-банковского подразделения и отдела ценных бумаг.

Morgan Stanley является американским финансовым конгломератом, второй по величине коммерческой транснациональной корпорацией США. Банк основали в 1935 году. Одним из основных направлений деятельности является доверительное управление активами.

Ранее сообщалось, что, по данным консалтинговой группы Morning Consult, три четверти опрошенных американцев обеспокоены массовыми увольнениями в США.

В 2023 году в крупных американских компаниях произошли массовые увольнения. В частности, это коснулось компании Twitter. Как пояснил бизнесмен Илон Маск, меры были приняты для того, чтобы избежать банкротства фирмы.

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