Турецкая LC Waikiki расширит присутствие на рынке одежды в России

Турецкая LC Waikiki планирует расширить присутствие на рынке одежды в России
Ведущий турецкий ретейлер LC Waikiki к 2028 году планирует войти в тройку европейских лидеров на рынке готовой одежды в среднем ценовом сегменте. Компания также намерена расширить свое присутствие в России, рынок которой предоставляет возможности для ее роста, сообщил глава компании Вахап Кючюк газете Dünya во вторник.
"После ухода из России иностранных марок там начали высвобождаться хорошие локации, в частности таких брендов, как Zara, H&M, Mark&Spencer. Это дополнительные квадратные метры и более доступные цены. Там имеются возможности для роста, и, если не будет введено эмбарго, Россия останется прекрасной возможностью для турецких марок", - сказал бизнесмен.
По его словам, в настоящее время компания располагает 1,4 тыс. магазинов, в текущем году планирует открыть еще 100 и расширить свое присутствие с 56 стран до 60.
"Мы предпочитаем естественный рост без приобретений, в настоящее время у нас в повестке нет планов покупки [компаний]. К 2028 году мы хотим войти в тройку лидеров на рынке розничной одежды. По итогам текущего года ожидаем оборота в 5 млрд долларов", - отметил глава турецкой компании.
В России LC Waikiki представлена магазинами почти по 30 адресам, в том числе в Москве и Подмосковье.