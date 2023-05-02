Турецкая LC Waikiki расширит присутствие на рынке одежды в России

"После ухода из России иностранных марок там начали высвобождаться хорошие локации, в частности таких брендов, как Zara, H&M, Mark&Spencer. Это дополнительные квадратные метры и более доступные цены. Там имеются возможности для роста, и, если не будет введено эмбарго, Россия останется прекрасной возможностью для турецких марок", - сказал бизнесмен.