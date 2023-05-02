Крупный производитель оборудования для металлургии уйдет из России

Производитель металлургического оборудования из Италии Danieli Group собирается покинуть российский рынок и планирует изучить варианты продажи своих активов в стране. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение представителя руководства компании.

«Уход Danieli с российского рынка связан с невозможностью продавать оборудование в России вследствие санкционного режима, установленного европейским сообществом», — сказал собеседник агентства.

Как отметил представитель компании, у Danieli нет возможности поставлять оборудование в Россию из-за ограничений в сфере таможни. Продукцию предприятия необходимо перевозить на большегрузных автомобилях и судах, затем металлургическое оборудование собирают на месте.

Danieli Group — один из крупнейших поставщиков оборудования и установок для металлообрабатывающей промышленности. Компания является третье в мире по объему поставок.