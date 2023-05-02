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Итальянский производитель оборудования для металлургии Danieli покинет Россию

Производитель металлургического оборудования из Италии Danieli Group собирается покинуть российский рынок и планирует изучить варианты продажи своих активов в стране. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение представителя руководства компании.

Крупный производитель оборудования для металлургии уйдет из России
© РИА Новости

«Уход Danieli с российского рынка связан с невозможностью продавать оборудование в России вследствие санкционного режима, установленного европейским сообществом», — сказал собеседник агентства.

Как отметил представитель компании, у Danieli нет возможности поставлять оборудование в Россию из-за ограничений в сфере таможни. Продукцию предприятия необходимо перевозить на большегрузных автомобилях и судах, затем металлургическое оборудование собирают на месте.

Danieli Group — один из крупнейших поставщиков оборудования и установок для металлообрабатывающей промышленности. Компания является третье в мире по объему поставок.

Накануне агентство Bloomberg написало, что крупнейшая международная американская агропромышленная компания Archer Daniels Midland (ADM) рассматривает варианты ухода из России.

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