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Назван возможный срок открытия магазинов Adidas в РФ

Магазины с одеждой и обувью немецкой компании Adidas могут открыться в России до конца 2023 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов CORE.XP.

Назван возможный срок открытия магазинов Adidas в РФ
© globallookpress.com

В частности, по словам старшего директора и главы ритейл-департамента компании Марины Малахатько, все зависит от скорости проведения сделки и если ее оформят в ближайшие два месяца, то к концу 2023 года магазины возобновят работу. При этом вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил, что открытие точек ожидается в конце лета — начале осени этого года. На данный момент в Adidas в качестве партнеров рассматривают компании из России и ОАЭ.

Ранее сообщалось, что немецкая компания планирует передать свое подразделение в РФ под управление иностранному инвестору.

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