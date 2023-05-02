Назван возможный срок открытия магазинов Adidas в РФ

Магазины с одеждой и обувью немецкой компании Adidas могут открыться в России до конца 2023 года. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на экспертов CORE.XP.

В частности, по словам старшего директора и главы ритейл-департамента компании Марины Малахатько, все зависит от скорости проведения сделки и если ее оформят в ближайшие два месяца, то к концу 2023 года магазины возобновят работу. При этом вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил, что открытие точек ожидается в конце лета — начале осени этого года. На данный момент в Adidas в качестве партнеров рассматривают компании из России и ОАЭ.