В России сменился лидер по производству водки

В первом квартале 2023 года в списке крупнейших производителей водки в России сменился лидер — первое место занял принадлежащий правительству Татарстана «Татспиртпром». Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, сократившая выпуск продукции на 11 процентов год к году Beluga Group опустилась на вторую строчку. Отмечается, что с начала года «Татспиртпром» (бренды Tundra, «Русская валюта», «Ханская») выпустил 2,05 миллиона декалитров водки, что на 8 процентов больше год к году.

В свою очередь, Beluga Group (Beluga, «Беленькая», «Мягков») сократила производство водки на 11 процентов — до 1,96 миллиона декалитров год к году. Общий выпуск напитке в стране за этот период снизился на 8 процентов — до 15,8 миллиона декалитров.