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РБК: у пяти визовых центров в России выросли доходы на фоне ограничений

У пяти компаний--операторов визовых центров в России, включая VFS Global (работает почти с тремя десятками государств, в том числе с Австрией, Болгарией, Венгрией, Францией), VMS (Италия), VisaMetric (Германия), BLS International (Испания) и TLScontact (Великобритания и Швейцария), выросли доходы на фоне возникших у граждан РФ проблем с покупкой билетов и международными финансовыми расчетами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты налоговой отчетности вышеперечисленных компаний.

Лидером по объемам доходов оказалась VFS Global (российское юрлицо — ООО «ВиЭф Сервисес»). По итогам 2022 года прибыль компании составила 1,13 млрд рублей. На втором месте оказалась VMS (ООО «Виза менеджмент сервис»), которая обслуживает посольство Италии. Ее прибыль по итогам прошлого года составила 387 млн руб. Тройку лидеров с показателем 299 млн руб. замкнула TLScontact (ООО «ТЛСконтакт (РУ)»), работающая со Швейцарией и Великобританией, уточняется в статье.

В топ-5 компаний также вошли BLS International (ООО «БЛС Интернешнл Сервисес»), обслуживающая посольство Испании. По итогам прошлого года компания заработала 262 млн руб. Пятерку лидеров с показателем 141 млн руб. замкнула VisaMetric (ООО «Визаметрик»), обслуживающая посольство Германии, заключается в заметке.

1 мая интернет-издание РБК со ссылкой на заявление Министерства алии и интеграции Израиля сообщило, что программа экстренной репатриации из России была сокращена из-за большого количества новых репатриантов и снижения числа заявок от прибывающих в страну без визы. Процедура репатриации для россиян теперь будет проходить в обычном формате, однако центры экстренной репатриации могут быть вновь открыты при увеличении числа желающих.

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