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Глава Deutsche Bank не видит опасности распространения банковского кризиса в Европе

Глава крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank Кристиан Зевинг на фоне серьезных проблем в американском банковском секторе не видит опасности распространения кризиса в Европе. Такое мнение он выразил в четверг на мероприятии в коммуне Гмунд-ам-Тегернзе.

Глава Deutsche Bank оценил вероятность банковского кризиса в ЕС
© globallookpress.com

"Что касается европейского банковского сектора, я могу сказать, что у нас есть устойчивые, надежные и, самое главное, устойчиво прибыльные банки", - приводит его слова агентство DPA.

"И именно поэтому я не беспокоюсь о банковском кризисе в Европе", - сказал Зевинг.

При этом он подчеркнул, что не видит "риска распространения кризиса в банковском секторе США в Европе".

Департамент финансовой защиты штата Калифорния 10 марта объявил о банкротстве Silicon Valley Bank - 16-го по величине банка в США. Он обслуживал технологические компании и фирмы, использующие венчурный капитал. Это стало самым крупным банкротством американского кредитного учреждения со времен финансового кризиса 2008 года. SVB передан под управление Федеральной корпорации страхования вкладов США. 12 марта регулятор штата Нью-Йорк в целях исключения системных рисков принял решение о закрытии Signature Bank. Также крах потерпел First Republic Bank.

15 марта акции второго по величине банка Швейцарии Credit Suisse рухнули почти на 30%. 19 марта правительство Швейцарии одобрило приобретение Credit Suisse самым крупным банком страны - UBS. Соглашение между финансовыми институтами было заключено в тот же день. Сумма сделки по поглощению составила 3 млрд швейцарских франков ($3,24 млрд). Ожидается, что процедура завершится к концу 2023 года.

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