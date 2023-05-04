С начала 2023 года на российский рынок пришли восемь новых зарубежных брендов одежды и товаров для дома. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на CORE.XP.

В основном это турецкие сети, однако в этом списке есть и компании других стран. Среди брендов из Турции - Loft Jeans, NetWork, Club, AC&Co и Madam Coco. Также в России появились французский продавец детской одежды JACADI и польская PitBull West Coast, но они ранее уже функционировали в стране.

На рынке также теперь представлен бренд мебели и товаров для дома из Белоруссии Swed House.

С учетом опасений вторичных санкций западные игроки вряд ли решатся выйти на российский рынок, говорят в Ricci | Blackstone. Там отмечают, что в стране могут появиться лишь бренды из Китая и Турции.