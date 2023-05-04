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Henkel завершила сделку по продаже активов в РФ

Немецкая химико-промышленная компания Henkel сообщила о завершении сделки по продаже своих активов в России, передает ТАСС.

Они оцениваются в 54 млрд рублей (около €600 млн). В сообщении говорится, что 20 апреля 2023 года Henkel объявила о заключении соглашения о продаже своей коммерческой деятельности в России консорциуму местных финансовых инвесторов.

Ранее агентство Рейтер проинформировало о том, что финансовый директор немецкого концерна Henkel AG Марко Свобода заявил о включении компанией обратного выкупа активов в один из пунктов соглашения о продаже бизнеса в России. Концерн сможет воспользоваться такой возможностью через несколько лет.

Компания в прошлом году приняла решение уйти с российского рынка. С начала 2023 года «Henkel Россия» ведет деятельность как отдельная компания Lab Industries.

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Компания планировала завершить продажу российских активов в первом квартале 2023 года, следует из финансовой отчетности за 2022 год.

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