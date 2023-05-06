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Сбербанк открыл первое региональное отделение в Крыму

Сбербанк в субботу открыл в Ялте первое региональное отделение на территории Крымского полуострова, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

Сбербанк открыл первое региональное отделение в Крыму
© РИА Новости

Офис из модульных конструкций установлен в центре города, рядом с обновленной Советской площадью. Поблизости расположена 18-местная парковка.

"Уверен, что это новые возможности для физических и юридических лиц. Для граждан РФ, которые отдыхать приезжают. Коллектив системный, способен выполнять поставленные задачи", - сказал перед перерезанием ленты глава Крыма Сергей Аксенов.

Зампред председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что модульная конструкция здания офиса была изготовлена в Омске и доставлена в Крым за несколько дней.

В январе Сбербанк объявил, что начинает работу в Крыму. По последним данным, на полуострове установлено 30 банкоматов банка. К курортному сезону их количество намерены увеличить до 80. Кроме того, власти сообщали, что банк планирует открыть региональные отделения в Симферополе и Севастополе.

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