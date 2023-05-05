WSJ: акции региональных банков США упали до минимумов 2020 года

Акции ряда региональных банков в Соединенных Штатах рухнули в ходе биржевых торгов 2 мая до минимумов 2020 года, это отражает обеспокоенность инвесторов состоянием отрасли, пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).

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В большей степени снижение котировок затронуло банки, пострадавшие после мартовского краха Silicon Valley Bank (SVB). Акции банка PacWest из Лос-Анджелеса упали почти на 28%, нью-йоркского Metropolitan Bank упали в цене на 20%, а акции банка Western Alliance из Финикса, штат Аризона, - на 15%. Котировки крупнейших кредитных организаций США также снизились на торгах менее существенно.