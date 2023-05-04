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Российские нефтяники начали получать больше компенсаций из бюджета

Компенсационные выплаты из бюджета российским нефтяным компаниям в рамках топливного демпфера по итогам апреля составили 107,2 миллиарда рублей, что на 10,9 процента больше, чем в марте. Такие данные содержатся в материалах, опубликованных на сайте Минфина.

Российские нефтяники начали получать больше компенсаций из бюджета
© Lenta.ru

Результат достигнут, несмотря на корректировку схемы выплат с 1 апреля как по бензинам, так и по дизельному топливу. Для первых ценовой дифференциал для расчета вырос с 20 долларов за баррель до 25 долларов, а для второго был введен на уровне 10 долларов за баррель. Такое решение позволило учитывать скидку к цене на сорт нефти Brent, которую приходится делать при продаже российского экспортного сорта Urals, а значит, должно было снизить совокупный объем выплат нефтяникам.

Однако рост цен на Urals, по оценкам Минфина с 47,85 доллара за баррель в марте до 58,63 доллара в апреле, компенсировал ужесточение условий и заставил увеличить выплаты.

На этом фоне глава Минфина Антон Силуанов анонсировал более суровую корректировку демпферного механизма, которая подразумевает введение коэффициента 0,5, то есть все выплаты поделят на два. По словам министра, в настоящее время нефтеперерабатывающие компании получают слишком много.

Между тем в начале мая стоимость российской нефти не фоне падения котировок Brent начала снижаться. В последние два дня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) она падала примерно на десять процентов, до 53,53 доллара. Если эта тенденция сохранится, а предложение финансового ведомства примут, то прибыль нефтяных компаний существенно упадет.

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Демпферный механизм был введен для стабилизации цен на топливо в России без административного вмешательства. Он работает за счет определения индикативной цены. Когда экспортные цены выше нее, нефтяники получают компенсацию за поставки на российский рынок, а когда ниже, то доплачивают в бюджет из прибыли.

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