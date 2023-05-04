Путин заявил, что производители из России смогут заменить импорт

Президент России Владимир Путин заявил, что российские производители смогут заменить импортные товары во многих областях. Об этом сообщает ТАСС.

При этом президент признал, что зависимость страны от ряда зарубежных товаров ещё сохранится на протяжении долгого времени.

«Но есть много ниш, в которых и у нас школы хорошие и руки хорошие, и компетенция, оказывается, есть», – заявил Путин во время встречи с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

Последний также рассказал президенту о механизмах поддержки бизнеса и инвестиционных проектов в России. По его словам, отечественные производители во многом пересмотрели подход к производству и куда чаще обращаются к российским поставщикам. Решетников также добавил, что у отечественных поставщиков дешевле содержание оборудования и цены.

«Да, и по качеству часто получается даже выше», – прокомментировал это Путин.

Кроме того, министр экономразвития отметил, что в России начинает формироваться доверие к отечественным машиностроителям. Путин, в свою очередь, добавил, что сейчас по всей территории страны реализуются «хорошие крупные проекты». Среди них – производство железнодорожных вагонов, оборудования для тепличных хозяйств, картона, титана, а также метанола.