Компания "Ёбидоёби" оспорила решение суда о смене названия

Компания доставки суши и роллов «Ёбидоёби» подала апелляцию на решение Красноярского суда о смене названия. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на материалы Арбитражного суда Красноярского края.

Согласно сообщению, компания подала апелляционную жалобу. При этом текст жалобы опубликован не был.

Напомним, что ранее суд обязал компанию сменить название. Согласно материалам дела, суд посчитал его «противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, так как, находясь в информационном поле неограниченного числа лиц, с существенной долей вероятности слово вызовет ассоциации с бранной ненормативной лексикой русского языка». При этом сама компания заявляет, что название переводится с японского как «День недели – суббота».