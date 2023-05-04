Saudi Aramco снизила цены на нефть для азиатских стран впервые за четыре месяца

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила июньские цены на нефть для покупателей в Азии впервые за четыре месяца. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, такое решение вызвано ослаблением энергетического рынка и падением маржи нефтепереработки.

Сорт Arab Light понизится на $0,25 по сравнению с актуальными ценами на майские поставки. Так, она будет на $2,55 за баррель выше стоимости бенчмарка Oman/Dubai.

При этом рынки ожидали снижения цен на нефть марки Arab Light на $0,4. Незначительное уменьшение на четверть доллара вызвано стремлением Саудовской Аравии поддержать цены после того, как ОПЕК+ принял решение о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года, передает Reuters.

Однако Saudi Aramco уже пересматривала стоимость нефти. Почти месяц назад, 5 апреля, компания повысила цены на все сорта нефти, поставляемые на азиатский рынок. В частности, стоимость сорта Arab Light составила на $0,3 больше по сравнению с ценами на апрельские поставки.