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СМИ: Uniqlo закроет в России большинство магазинов

Японская сеть одежды Uniqlo приняла решение о закрытии в России большинства своих крупных магазинов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Компания пока не делала официального заявления об окончательном уходе из РФ, однако на рынке уверены в том, что ретейлер фактически запустил этот процесс. Отмечается, что российский бренд Gloria Jeans займет большую часть освобождаемых сетью площадок.

Также сеть уступит свои магазины в крупных торговых центрах российскому бренду Lime.

По словам экспертов, локальным маркам пока сложно привлекать большое число покупателей в отличие от зарубежных фирм.

Ранее сообщалось, что чистый убыток Uniqlo в России (ООО «Юникло (Рус)») за 2022 год достиг 10,7 млрд рублей против 4,1 млрд чистой прибыли в предыдущем году. Выручка оказалась на 55,3% меньше, чем в 2021 году, и составила 12,074 млрд рублей.

О том, что один из крупнейших японских производителей и ретейлеров одежды принял решение приостановить свою деятельность на территории РФ, стало известно в марте прошлого года.

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