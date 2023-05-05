Уральский сотовый оператор подал в суд на Ericsson из-за санкций

Материнская компания уральского сотового оператора «Мотив» подала иск к российскому юрлицу Ericsson - «Эрикссон Корпорация» - из-за отказа оказывать техподдержку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Первое заседание по иску компании «Екатеринбург-2000» Арбитражный суд Москвы проведет в начале июля 2023 года.

Представитель «Екатеринбург-2000» заявил, что для построения своей сети компания использовала оборудование Ericsson и заключила со шведской компанией долгосрочный договор техподдержки. Однако в Ericsson в одностороннем порядке отказались исполнять договор, сославшись на санкции ЕС.

На фоне украинского кризиса Ericsson, поставщик оборудования для сетей мобильной связи, объявил о приостановке поставок в Россию. В августе 2022-го стало известно о решении Ericsson уйти из РФ до конца года и уволить сотрудников.

В Ericsson подчеркивали, что деятельность будут сворачивать постепенно «по мере выполнения обязательств перед заказчиками».

В компании отмечали, что власти Швеции разрешили Ericsson предоставлять техническую помощь и программное обеспечение для гражданских телекоммуникационных сетей общего пользования, но лишь в порядке исключения и до конца 2022 года.