Финский Fortum выступил против передачи активов Росимуществу

Финский концерн Fortum выступил категорически против передачи акций своей "дочки" в РФ под временное управление Росимуществом. Об этом говорится в заявлении компании.
"Fortum официально уведомил администрацию президента РФ о категорическом возражении против указа от 25 апреля 2023 года, на основании которого акции ПАО "Фортум" перешли под временное управление. <...> Fortum считает действия России грубым нарушением международных прав и прав Fortum, как иностранного инвестора. Fortum готовится принять все необходимые меры для защиты прав собственности в рамках международного законодательства", - подчеркнули в концерне.
В Fortum также отметили, что электростанции компании являются одними из наиболее современных и эффективных на российском энергорынке.
Президент России Владимир Путин 25 апреля подписал указ, согласно которому 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих германскому концерну Uniper, и 98,23% акций "Фортума", которыми владеет финская группа Fortum, передаются во временное управление Росимуществу. Мера принята в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении РФ.
Позднее советы директоров "Юнипро" и "Фортума" по требованию Росимущества переизбрали генеральных директоров энергокомпаний.