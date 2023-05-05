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Fortum заявил, что введение временного управления акциями нарушает права инвесторов

Финский концерн Fortum выступил категорически против передачи акций своей "дочки" в РФ под временное управление Росимуществом. Об этом говорится в заявлении компании.

Финский Fortum выступил против передачи активов Росимуществу
© ТАСС

"Fortum официально уведомил администрацию президента РФ о категорическом возражении против указа от 25 апреля 2023 года, на основании которого акции ПАО "Фортум" перешли под временное управление. <...> Fortum считает действия России грубым нарушением международных прав и прав Fortum, как иностранного инвестора. Fortum готовится принять все необходимые меры для защиты прав собственности в рамках международного законодательства", - подчеркнули в концерне.

В Fortum также отметили, что электростанции компании являются одними из наиболее современных и эффективных на российском энергорынке.

Президент России Владимир Путин 25 апреля подписал указ, согласно которому 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих германскому концерну Uniper, и 98,23% акций "Фортума", которыми владеет финская группа Fortum, передаются во временное управление Росимуществу. Мера принята в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении РФ.

Позднее советы директоров "Юнипро" и "Фортума" по требованию Росимущества переизбрали генеральных директоров энергокомпаний.

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