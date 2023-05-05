Финский Fortum выступил против передачи активов Росимуществу

"Fortum официально уведомил администрацию президента РФ о категорическом возражении против указа от 25 апреля 2023 года, на основании которого акции ПАО "Фортум" перешли под временное управление. <...> Fortum считает действия России грубым нарушением международных прав и прав Fortum, как иностранного инвестора. Fortum готовится принять все необходимые меры для защиты прав собственности в рамках международного законодательства", - подчеркнули в концерне.