$78.61-0.6987.00-0.58

Подсчитаны убытки Adidas в первом квартале 2023 года

Чистый убыток Adidas в первом квартале 2023 года оценивается в 39 млн евро. При этом чистая прибыль годом ранее составила 482 млн евро, передает РИА Новости.

Подсчитаны убытки Adidas в первом квартале 2023 года
© РИА Новости

В компании считают, что сумма операционных убытков в текущем году может достичь 700 млн евро.

В ноябре минувшего года стало известно, что Adidas потеряла €100 млн выручки в третьем квартале 2022 года в связи с приостановкой бизнеса в России. Вместе с тем выручка сети, которая не связана с курсами валют, в третьем квартале увеличилась на 4%.

До этого сообщалось, что компания Adidas вслед за Uniqlo начала отказываться от своих торговых точек в РФ, которые считаются «неформатными и слабыми» с точки зрения оборотов.

В мае газета «Коммерсант» сообщила, что один из самых крупных в мире производителей спортивной одежды передаст свое российское подразделение под управление иностранному инвестору. Источник издания уточнил, что Adidas уже изучает вопрос передачи российского подразделения. Эксперты отметили, что это позволит перезапустить около 100 наиболее прибыльных магазинов в новом формате.

Ранее сообщалось, что чистый убыток Uniqlo в России (ООО «Юникло (Рус)») за 2022 год достиг 10,7 млрд рублей против 4,1 млрд чистой прибыли в предыдущем году.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий