Подсчитаны убытки Adidas в первом квартале 2023 года

Чистый убыток Adidas в первом квартале 2023 года оценивается в 39 млн евро. При этом чистая прибыль годом ранее составила 482 млн евро, передает РИА Новости.

В компании считают, что сумма операционных убытков в текущем году может достичь 700 млн евро.

В ноябре минувшего года стало известно, что Adidas потеряла €100 млн выручки в третьем квартале 2022 года в связи с приостановкой бизнеса в России. Вместе с тем выручка сети, которая не связана с курсами валют, в третьем квартале увеличилась на 4%.

До этого сообщалось, что компания Adidas вслед за Uniqlo начала отказываться от своих торговых точек в РФ, которые считаются «неформатными и слабыми» с точки зрения оборотов.

В мае газета «Коммерсант» сообщила, что один из самых крупных в мире производителей спортивной одежды передаст свое российское подразделение под управление иностранному инвестору. Источник издания уточнил, что Adidas уже изучает вопрос передачи российского подразделения. Эксперты отметили, что это позволит перезапустить около 100 наиболее прибыльных магазинов в новом формате.