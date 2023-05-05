Финский Fortum выступил против передачи активов Росимуществу

Москва получила уведомление от финской энергетической корпорации Fortum о несогласии с передачей своей российской «дочки» - ПАО «Фортум» - во временное управление Росимуществу. Компания готовится к защите своих прав, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление.

Ранее в России был подписан указ об ответе на изъятие российских активов за границей и ограничение прав собственности. Документ

утверждает перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества.

В список уже были включены косвенно принадлежащие правительству ФРГ (через Uniper) 83,73% акций «Юнипро» и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% «Фортума».

Fortum «решительно возражает» против соответствующего указа, указано в сообщении.

Данная компания - крупнейший инвестор Финляндии в экономику России, один из крупнейших иностранных инвесторов в российской электроэнергетике.