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Финская Fortum отреагировала на указ по временному управлению активами в РФ

Москва получила уведомление от финской энергетической корпорации Fortum о несогласии с передачей своей российской «дочки» - ПАО «Фортум» - во временное управление Росимуществу. Компания готовится к защите своих прав, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление.

Финский Fortum выступил против передачи активов Росимуществу
© ТАСС

Ранее в России был подписан указ об ответе на изъятие российских активов за границей и ограничение прав собственности. Документ

утверждает перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества.

В список уже были включены косвенно принадлежащие правительству ФРГ (через Uniper) 83,73% акций «Юнипро» и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% «Фортума».

Fortum «решительно возражает» против соответствующего указа, указано в сообщении.

Данная компания - крупнейший инвестор Финляндии в экономику России, один из крупнейших иностранных инвесторов в российской электроэнергетике.

Согласно данным на сайте компании, инвестиции корпорации Fortum в российскую электроэнергетику составляют примерно 2,5 миллиарда евро.

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