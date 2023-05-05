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Глава Apple Кук: компания не планирует массовые сокращения сотрудников

Генеральный директор компании Apple Тим Кук заявил о том, что рассматривает массовые увольнения сотрудников в рамках борьбы с экономическим кризисом в качестве «крайней меры». Об этом он заявил в беседе с CNBC.

Глава Apple: «Компания не планирует массовые сокращения сотрудников»
© Газета.ru

Многие IT-компании, включая Google и Meta (признана в России экстремистской и запрещена), в 2022 году сократили десятки тысяч работников ради оптимизации расходов, однако Кук оказался противником подобных решений.

«Я смотрю на это как на крайнюю меру. На данный момент мы не планируем никаких массовых увольнений», — заявил глава Apple.

Известно, что корпорации из Купертино удалось избежать крупных сокращений сотрудников, однако в СМИ появлялись сообщения о том, что Apple отказалась от услуг части контрактников, а также приостановила наем на некоторые позиции.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Apple призвала лондонский суд заблокировать иск с выплатой штрафа в размере $2 млрд по обвинению в сокрытии дефектных аккумуляторов в миллионах экземпляров смартфонов iPhone путем замедления их работы на программном уровне.

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