Raiffeisenbank закрыл корсчета российских банков

Банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) закрыла корреспондентские счета всех российских финансовых организаций. Об этом сообщает пресс-служба австрийского банка со ссылкой на отчетность за первый квартал 2023 года. Единственным исключением стала российская «дочка» компании.

Также RBI отчиталась о сокращении доходности: расходы группы на резервы в первом квартале составили 301 миллион евро, в основном за счет России и Белоруссии (278 миллионов в общей сложности). В 2022 году Россия обеспечивала более половины прибыли банка, а российский Райффайзенбанк демонстрировал второй среди банков результат с прибылью в 141 миллиард рублей.

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании. В подразделениях компании в стране работает более 9000 человек.