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Raiffeisenbank закрыл корсчета российских банков

Банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) закрыла корреспондентские счета всех российских финансовых организаций. Об этом сообщает пресс-служба австрийского банка со ссылкой на отчетность за первый квартал 2023 года. Единственным исключением стала российская «дочка» компании.

Также RBI отчиталась о сокращении доходности: расходы группы на резервы в первом квартале составили 301 миллион евро, в основном за счет России и Белоруссии (278 миллионов в общей сложности). В 2022 году Россия обеспечивала более половины прибыли банка, а российский Райффайзенбанк демонстрировал второй среди банков результат с прибылью в 141 миллиард рублей.

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании. В подразделениях компании в стране работает более 9000 человек.

Raiffeisen Bank International сообщил об уходе из России

В конце марта 2023 года стало известно о давлении руководства Европейского центрального банка (ЕЦБ) на RBI для того, чтобы финансовая организация покинула российский рынок. ЕЦБ настаивал на предоставлении плана действий по сворачиванию бизнеса в стране, продаже или закрытию подразделения в России.

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