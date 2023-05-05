Raiffeisenbank изменил дивидендную политику из-за ограничений в РФ

Показатели российской «дочки» австрийской Raiffeisenbank International (RBI) будут исключены при принятии решений о выплате дивидендов. Это следует из данных, которые приведены в презентации группы к отчетности по МСФО за первый квартал текущего года.

Это касается вознаграждения в размере €0,8 на акцию за прошлый год и первый квартал этого года. Отмечается, что его сумма уже определена, однако в конце марта акционеры RBI выступили за перенос решения о выплатах «из стратегических соображений».

В презентации группы говорится, что выплата вознаграждения акционерам будет предусмотрена, если норматив достаточности капитала первого уровня (CET1 ratio) будет находиться выше 13,5% без учета показателей российского Райффайзенбанка.

К концу I квартала норматив группы достигал 16%, а за исключением «дочки» — лишь 13,7%.

Ранее RBI проинформировала о наличии двух возможных сценариев сворачивания своего бизнеса в России. Речь шла о продаже дочернего Райффайзенбанка и выводе актива из состава группы.