$78.61-0.6987.00-0.58

РЖД заморозили часть тарифов в поездах на юг на майские праздники

РЖД заморозили тарифы на проезд в купейных вагонах на пиковый период майских праздников в поездах до Адлера, Анапы, Кисловодска, Минеральных Вод и Новороссийска. Об этом говорится в сообщении РЖД.

РЖД заморозили часть тарифов в поездах на юг на майские праздники
© РИА Новости

"РЖД отмечают высокий спрос на билеты в поезда до Адлера, Анапы, Кисловодска, Минеральных Вод и Новороссийска. В связи с этим принято решение на пиковый период мая заморозить тарифы на проезд в купейных вагонах поездов на этих маршрутах. Стоимость билета не будет повышаться даже при дальнейшем увеличении спроса и уменьшении количества доступных мест", - отмечается в сообщении.

Таким образом, пассажиры смогут сэкономить на поездке в "высокий" сезон в среднем 12%, отметили в РЖД, добавив, что до конца года также будет увеличена скидка по "невозвратному" тарифу с 10% до 20%.

Ранее в РЖД сообщали, что на период майских праздников, с 28 апреля по 9 мая, назначили более 800 дополнительных поездов на наиболее востребованным маршрутам.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий