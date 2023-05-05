РЖД заморозили часть тарифов в поездах на юг на майские праздники

"РЖД отмечают высокий спрос на билеты в поезда до Адлера, Анапы, Кисловодска, Минеральных Вод и Новороссийска. В связи с этим принято решение на пиковый период мая заморозить тарифы на проезд в купейных вагонах поездов на этих маршрутах. Стоимость билета не будет повышаться даже при дальнейшем увеличении спроса и уменьшении количества доступных мест", - отмечается в сообщении.