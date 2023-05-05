РЖД заморозили часть тарифов в поездах на юг на майские праздники

РЖД заморозили тарифы на проезд в купейных вагонах на пиковый период майских праздников в поездах до Адлера, Анапы, Кисловодска, Минеральных Вод и Новороссийска. Об этом говорится в сообщении РЖД.
"РЖД отмечают высокий спрос на билеты в поезда до Адлера, Анапы, Кисловодска, Минеральных Вод и Новороссийска. В связи с этим принято решение на пиковый период мая заморозить тарифы на проезд в купейных вагонах поездов на этих маршрутах. Стоимость билета не будет повышаться даже при дальнейшем увеличении спроса и уменьшении количества доступных мест", - отмечается в сообщении.
Таким образом, пассажиры смогут сэкономить на поездке в "высокий" сезон в среднем 12%, отметили в РЖД, добавив, что до конца года также будет увеличена скидка по "невозвратному" тарифу с 10% до 20%.
Ранее в РЖД сообщали, что на период майских праздников, с 28 апреля по 9 мая, назначили более 800 дополнительных поездов на наиболее востребованным маршрутам.