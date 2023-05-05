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В Equinor подтвердили остановку завода сжижения газа Hammerfest LNG

Остановка завода сжижения газа Hammerfest LNG до 19 мая была подтверждена норвежской Equinor, передает РИА Новости.

В Equinor подтвердили остановку СПГ-завода
© globallookpress.com

В компании объяснили ситуацию выявлением проблемы с теплообменником во время плановой проверки.

Ранее в этот же день агентство Reuters, ссылаясь на газотранспортную компанию Норвегии Gassco, сообщило, что Hammerfest LNG приостановили на две недели в связи с поломкой компрессора.

Сотрудник пресс-службы Equinor Эллен-Мария Шельсбек (Ellen Maria Skjelsbæk) заявила, что может подтвердить данный факт. Техническая проблема будет устранена, отметила она.

«Мы проинформировали рынок о том, что планируем запустить завод 19 мая», — добавила собеседница.

Биржевая стоимость газ в Европе 5 мая повысились в связи с сообщениями об остановке завода.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило о почти двукратном сокращении трубопроводного экспорта российского газа в европейские страны в текущем году. В новом докладе агентства отмечается, что объем поставок в государства, которые являются участниками Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составит 43 миллиарда кубометров. Это на 45% ниже, чем в 2022 году.

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