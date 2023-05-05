Суд в Москве арестовал уроженку Крыма Ление Умерову по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал уроженку Крыма Ление Умерову по подозрению в госизмене, сообщает ТАСС. Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователя Федеральной службы безопасности, избрав для подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей. Согласно статье 275 УК РФ, Умеровой может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы и штраф до 500 тыс. рублей. Ранее Лефортовский суд Москвы предъявил обвинение в госизмене бывшему сотруднику оружейной компании. В апреле Госдума приняла поправки в соответствующую статью закона, предусматривающие наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Под госизменой понимается шпионаж, выдача иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника или оказание финансовой, материально-технической, консультативной или иной помощи государству в деятельности, направленной против России.