«Ашан» и Metro рассказали о планах по работе в России
Российские подразделения французской сети Auchan и немецкой Metro не планируют уходить из России. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на пресс-службы компаний.
В «Ашан Ритейл Россия» заявили, что продолжают работу на рынке РФ и не планируют никаких изменений ни в своей стратегии, ни в организации работы.
В компании подчеркнули, что российский «Ашан» работает автономно, инвестиций от материнской компании не получает и новые магазины открывать не планирует.
Однако все уже открытые гипермаркеты продолжают работать, также российский «Ашан» планирует расширить ассортимент товаров собственного производства.
В Metro заявили, что в планы по работе в России на 2023 год входит усиление стратегического бизнеса, расширение ассортимента, сервисов и дальнейшее внедрение цифровых технологий. Кроме того, сеть планирует расширяться за счет открытия магазинов под франшизой «Фасоль» в новых регионах.
В Союзе французских предпринимателей (MEDEF) ранее заявили, что компании Auchan и Leroy Merlin не планируют прекращать работу в России.
В ADEO (владеет Leroy Merlin) отмечали, что Leroy Merlin продолжает свою деятельность в РФ, но приостанавливает все новые инвестиции в российский бизнес. В марте 2023-го стало известно, что российский бизнес Leroy Merlin решили передать местному менеджменту.