Венгрия сообщила о выгодном контракте с Газпромом

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опроверг предположения СМИ и некоторых экспертов о том, что долгосрочные соглашения о поставках газа из России оказались в настоящее время невыгодными для Будапешта в связи с уменьшением рыночных цен на топливо. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, контракт с «Газпромом» составлен таким образом, что зафиксированная в нем цена определенным образом привязана к рынку. Он назвал «Газпром» надежным партнером и отметил, что благодаря этому власти страны могли не переживать о поставках даже в самые сложные периоды.

По словам Сийярто, если цена на природный газ на мировом рынке снизится, то снизится и цена, которую Венгрия «должна платить российским партнерам». «Конечно, это верно и в другом направлении, и я попрошу оппозиционных экспертов не жаловаться, если в течение двух месяцев мы не будем платить более высокую цену, чем та, которая установится на мировом рынке, потому что контракт следует за рыночными ценами с отставанием в два месяца», — сказал глава министерства.

11 апреля Сийярто заявил о продлении соглашения с Россией о дополнительных поставках газа и о льготном режиме его оплаты.