$76.82-1.7984.91-2.09

FT раскрыла ежедневные потери польской Orlen из-за санкций против РФ

Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen ежедневно теряет 27 млн долларов из-за санкций против российской нефти. Такую цифру назвал глава компании Даниэль Обайтек, сообщает Financial Times.

В Orlen оценили убытки из-за запрета на импорт нефти из России
© globallookpress.com

Он рассказал, что альтернативные поставки дороже российских на 30 долларов за баррель. В итоге каждый день Orlen теряет 27 млн долларов.

Однако Обайтек считает эти потери оправданными. По его словам, они нужны, чтобы «не поддерживать Россию».

«Это рыночная цена, которую платят все компании, прекратившие импортировать нефть из России», - заявил поляк.

При этом он признает, что полностью отказаться от российских углеводородов Orlen не может. Компания использует нефть из трубопровода «Дружба» на НПЗ в Литвинове.

Обайтек уверяет, что ведет переговоры с правительством Чехии «об улучшении логистики нефтяных поставок». Этого требует полная замена российской нефти

Раскрыты потери зарубежных компаний после ухода из России

Ранее сообщалось, что Польша пытается убедить Берлин ввести санкции ЕС на поставки по польско-немецкому участку нефтепровода «Дружба».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий