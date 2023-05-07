В Orlen оценили убытки из-за запрета на импорт нефти из России

Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen ежедневно теряет 27 млн долларов из-за санкций против российской нефти. Такую цифру назвал глава компании Даниэль Обайтек, сообщает Financial Times.

Он рассказал, что альтернативные поставки дороже российских на 30 долларов за баррель. В итоге каждый день Orlen теряет 27 млн долларов.

Однако Обайтек считает эти потери оправданными. По его словам, они нужны, чтобы «не поддерживать Россию».

«Это рыночная цена, которую платят все компании, прекратившие импортировать нефть из России», - заявил поляк.

При этом он признает, что полностью отказаться от российских углеводородов Orlen не может. Компания использует нефть из трубопровода «Дружба» на НПЗ в Литвинове.

Обайтек уверяет, что ведет переговоры с правительством Чехии «об улучшении логистики нефтяных поставок». Этого требует полная замена российской нефти