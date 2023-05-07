$76.82-1.7984.91-2.09

The Times: стартап Билла Гейтса планирует строить малые ядерные реакторы для Британии

Стартап Билла Гейтса TerraPower планирует участвовать в конкурсе на строительство ядерных реакторов в Великобритании. Об этом сообщает The Sunday Times.

The Times: стартап Билла Гейтса планирует строить малые ядерные реакторы для Британии
© Газета.Ru

Конкуренцию компании создателя Microsoft могут составить американские Bechtel и GE Hitachi, а также британская компания Rolls-Royce.

Стартап Гейтса был создан в 2006 году и занимается строительством малых реакторов Natrium стоимостью около $1 млрд, обслуживание которых обходится дешевле, чем у стандартных, а мощность составляет от 345 МВт до 500 МВт. Аналогичная модель производства Rolls-Royce стоит около $2,5 млрд. Малые ядерные реакторы производятся на заводе и затем собираются на территории АЭС.

Ранее министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг заявил, что Великобритания собирается построить шесть или семь АЭС к 2050 году.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий