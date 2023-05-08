Mercedes и Geely ведут поиск партнера для развития бренда Smart

Горнодобывающая компания Tianqi Lithium из Китая ведет переговоры о покупке миноритарного пакета акций Smart Automobile. Как отмечает издание SPEEDME.RU, это совместное предприятие Geely-Mercedes.

Вхождение Tianqi Lithium в число акционеров Smart может состояться в рамках последнего раунда частного финансирования автопроизводителя. Китайская компания намерена инвестировать от ста до двухсот миллионов долларов в Smart.