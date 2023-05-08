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Mercedes и Geely ведут поиск партнера для развития бренда Smart

Горнодобывающая компания Tianqi Lithium из Китая ведет переговоры о покупке миноритарного пакета акций Smart Automobile. Как отмечает издание SPEEDME.RU, это совместное предприятие Geely-Mercedes.

Mercedes и Geely ведут поиск партнера для развития бренда Smart
© globallookpress.com

Вхождение Tianqi Lithium в число акционеров Smart может состояться в рамках последнего раунда частного финансирования автопроизводителя. Китайская компания намерена инвестировать от ста до двухсот миллионов долларов в Smart.

По информации источников, знакомых с ходом переговоров, сделка может принести Smart несколько миллиардов долларов. Стороны могут прийти к окончательному соглашению уже в ближайшие несколько недель.

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