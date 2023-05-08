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Китай оценил намерения ЕС ввести санкции против компаний за связи с Россией

В МИД КНР оценили предполагаемый план Евросоюза (ЕС) ввести санкции против китайских компаний из-за их возможных связей с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Китай оценил намерения ЕС ввести санкции против компаний за связи с РФ
© Lenta.ru

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что если сообщения о планах ЕС соответствуют действительности, то европейская сторона может «серьезно нарушить доверие и сотрудничество с Китаем», а также усугубить конфронтацию в мире.

По его словам, Пекин призывает ЕС не идти по ошибочному пути. Дипломат также подчеркнул, что Китай обязательно будет защищать свои законные права и интересы.

О планах ЕС ввести санкции против китайского бизнеса из-за поставок в Россию ранее сообщило издание Financial Times. По его информации, в санкционном списке оказались две материковые китайские компании и пять гонконгских. Утверждалось, что отправляемая в Россию продукция используется в военных целях, однако Пекин отрицает оказание военной помощи Москве.

Перед этим Ван Вэньбинь заявил, что ни одно государство не вправе вмешиваться в двусторонние отношения России и Китая. Он также выразил уверенность в том, что текущая политика США может привести к эскалации напряженности.

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