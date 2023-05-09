Подача "Газпромом" газа для Европы через Украину снизилась

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 32,9 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", что на 15% ниже показателя днем ранее. Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной, сообщил журналистам представитель "Газпрома".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 32,9 млн куб. м на 9 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он. В понедельник, 8 мая, объем прокачки составил 38,6 млн куб. м.

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Ранее на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что транзит газа через территорию Украины 9 мая может составить около 32,8 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

О транзите через Украину

ОГТСУ 10 мая 2022 года сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" из-за наступления форс-мажорных обстоятельств: компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет, отметили в ОГТСУ.