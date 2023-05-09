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У «Авто-ВАЗ» остался единственный владелец

У крупнейшего производителя автомобилей в России остался один владелец — подведомственный Минпромторгу ФГУП «НАМИ». «Ростех» вышел из числа акционеров, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

У «Авто-ВАЗ» остался единственный владелец
© Ferra.ru

Единственным владельцем «Лада Авто Холдинг» стал ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» («НАМИ»). Госкорпорация «Ростех» вышла из состава акционеров «Авто-ВАЗа», сообщает RB.RU со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

До конца 2021 года российский автопроизводитель контролировался нидерландским совместным предприятием Alliance Rotec Auto B.V, доли в котором находились у «Ростеха» и французской корпорпции Renault. После СП было переведено под российскую юрисдикуию, а доли владельцев — 32,3% и 67,7% — остались прежними. Весной 2022 года доля Renault перешла к подведомственному Минпромторгу «НАМИ».

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