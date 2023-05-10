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Apple установила рекорд по продажам цифровых сервисов

Apple отчиталась о рекорде по выручке от продажи цифровых сервисов. Об этом сообщается в квартальном отчете на сайте корпорации.

Apple установила рекорд по продажам цифровых сервисов
© globallookpress.com

Рост выручки от цифровых услуг составил 6 процентов — в первом квартале года Apple заработала на этом 20,9 миллиарда долларов. Таким образом, компания установила личный рекорд. Однако этот показатель ниже прогнозируемого — 21,1 миллиарда долларов. Глава Apple Тим Кук отметил, что корпорации удалось достичь успеха, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию.

Общая выручка IT-гиганта за первый квартал года составила 94,8 миллиарда долларов — аналитики ожидали, что показатель составит 92,96 миллиарда долларов. Операционная прибыль снизилась на 5,5 процента — до 28,3 миллиарда долларов, чистая прибыль упала на 3,4 процента — до 24,16 миллиарда долларов.

Также стало известно, что выручка с продаж iPhone выросла на 2 процента, достигнув 51,33 миллиарда долларов. Продажи планшетов iPad упали на 13 процентов — компания заработала на них 6,7 миллиарда долларов. Продажи компьютеров Mac рухнули на 31 процент, до 7,2 миллиарда долларов.

В начале мая журналисты издания XDA перечислили пять самых провальных продуктов Apple. В список вошли золотые часы Apple Watch Edition, дешевый телефон iPhone 5c и компьютер Power Mac G4 Cube.

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