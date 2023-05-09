Регулятор Австрии оценил планы «Райффайзен банка» уйти из РФ

Работа финансовой организации в нашей стране не представляет «экзистенциальной угрозы» для всей группы.

Об этом заявил член совета директоров Австрийского управления по финансовым рынкам Гельмут Эттль.

«RBI, вероятно, предстоит пройти через болезненный процесс, но его переживёт», — сказал Эттль в эфире телеканала ORF.

В марте RBI приняла решение о продаже или о выводе российской дочерней структуры из своей группы. Второй вариант потребует разрешения со стороны российского и европейского Центральных банков.