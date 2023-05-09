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Регулятор Австрии положительно оценил планы «Райффайзена» уйти из России

Работа финансовой организации в нашей стране не представляет «экзистенциальной угрозы» для всей группы.

Регулятор Австрии оценил планы «Райффайзен банка» уйти из РФ
© РИА Новости

Об этом заявил член совета директоров Австрийского управления по финансовым рынкам Гельмут Эттль.

«RBI, вероятно, предстоит пройти через болезненный процесс, но его переживёт», — сказал Эттль в эфире телеканала ORF.

В марте RBI приняла решение о продаже или о выводе российской дочерней структуры из своей группы. Второй вариант потребует разрешения со стороны российского и европейского Центральных банков.

Ранее группа объявила о закрытии корреспондентских счетов всем российским банкам за исключением Raiffeisenbank Russia.

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