Philips продолжит поставлять медицинское оборудование в Россию

На эти планы не повлияет проведение СВО, заявил гендиректор нидерландской компании-производителя Рой Якобс.

«Право на здравоохранение универсально, и мы остаёмся частью системы оказания медицинской помощи и в России, и на Украине», — приводит его слова Reuters.

Топ-менеджер отметил, что деятельность Philips в РФ сосредоточена на обслуживании и поставке больничного оборудования. Ранее она прекратила продажу товаров личной гигиены, кроме средств по уходу для матери и ребёнка.