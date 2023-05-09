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Philips продолжит поставлять медицинское оборудование в Россию

На эти планы не повлияет проведение СВО, заявил гендиректор нидерландской компании-производителя Рой Якобс.

Philips продолжит поставлять медицинское оборудование в Россию
© globallookpress.com

«Право на здравоохранение универсально, и мы остаёмся частью системы оказания медицинской помощи и в России, и на Украине», — приводит его слова Reuters.

Топ-менеджер отметил, что деятельность Philips в РФ сосредоточена на обслуживании и поставке больничного оборудования. Ранее она прекратила продажу товаров личной гигиены, кроме средств по уходу для матери и ребёнка.

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