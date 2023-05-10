ЦБ исключил из реестра одну из крупнейших МФО
3 мая 2023 года Банк России исключил из реестра микрофинансовых организаций (МФО) компанию «Киберлендинг», следует из данных регулятора. Лицензию компании выдали в 2018 году, в качестве сайта «Киберлендинг» указан cash-u.com.
Компанию убрали из реестра по нескольким причинам:
- неуведомление ЦБ о смене лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;
- отсутствие официального сайта в российской доменной зоне;
- предоставление отчёта с нарушением требований;
- непредоставление информации, необходимой для формирования кредитных историй, хотя бы в одно аккредитованное бюро кредитных историй;
- начисление заёмщикам-должникам неустойки на погашенную часть долга;
- расчёт полной стоимости кредита и среднемесячных платежей с нарушениями требований.
«Киберлендинг» входил в топ-5 кредитных организаций в сегменте займов «до зарплаты». МФО уже прекратила выдачу новых займов, сообщила компания «Коммерсанту».