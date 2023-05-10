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ЦБ исключил из реестра одну из крупнейших МФО

3 мая 2023 года Банк России исключил из реестра микрофинансовых организаций (МФО) компанию «Киберлендинг», следует из данных регулятора. Лицензию компании выдали в 2018 году, в качестве сайта «Киберлендинг» указан cash-u.com.

ЦБ исключил из реестра одну из крупнейших МФО
© ТАСС

Компанию убрали из реестра по нескольким причинам:

  • неуведомление ЦБ о смене лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;
  • отсутствие официального сайта в российской доменной зоне;
  • предоставление отчёта с нарушением требований;
  • непредоставление информации, необходимой для формирования кредитных историй, хотя бы в одно аккредитованное бюро кредитных историй;
  • начисление заёмщикам-должникам неустойки на погашенную часть долга;
  • расчёт полной стоимости кредита и среднемесячных платежей с нарушениями требований.

«Киберлендинг» входил в топ-5 кредитных организаций в сегменте займов «до зарплаты». МФО уже прекратила выдачу новых займов, сообщила компания «Коммерсанту».

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