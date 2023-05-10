Названо число открывших счета за рубежом российских банков
Только трем банкам с базовой лицензией в России удалось открыть иностранные счета для международных расчетов. Об этом сообщает РИА Новости.
Информация была подтверждена председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
В России на 1 апреля числился 101 банк с базовой лицензией. Один из игроков смог установить корреспондентские отношения с банками Узбекистана, Армении и Турции. У второго банка есть корсчета в Азербайджане, у третьего - в Казахстане.
Другие финансовые организации «ведут переговоры», уточнил Аксаков. Он указал на то, что открывать такие счета сложно. Однако, по словам председателя комитета Госдумы, процесс запущен.
У небольших банков в России в первой половине прошлого года возникли проблемы при проведении расчетов в иностранных валютах. Крупные игроки, через которых они осуществляли такие операции, попали под ограничения западных стран. Но с лета 2022 года у банков с базовой лицензией появилась возможность до 2024 года самостоятельно выходить на зарубежные финансовые организации.