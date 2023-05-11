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Названа сумма замороженных активов россиян в Европе

В настоящее время заблокированные Евросоюзом (ЕС) активы физлиц и компаний из России оцениваются в 24,1 миллиарда евро. Такую сумму назвал представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд, пишет РИА Новости.

Названа сумма замороженных активов россиян в Европе
© Lenta.ru

Речь идет об арестованных средствах россиян в рамках санкций в ответ на начало военных действий на Украине. По словам представителя ЕК, активы лиц, попадающих под ограничения блока, не подлежат прямой конфискации.

В марте сумма замороженных средств россиян в Европе составляла 20,9 миллиарда евро, писало Bloomberg. Тогда Виганд отмечал, что с апреля 2022 года общая сумма арестованных активов россиян увеличилась более чем втрое.

Западные страны неоднократно обсуждали направление заблокированных по всему миру российских активов Украине. Президент страны Владимир Зеленский уточнял, что средства могут пойти на восстановление разрушенной инфраструктуры.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявила, что регулятор продолжает работу над возвратом замороженных международных резервов России в евро и долларах — по этому вопросу уже имеется переговорная позиция. По словам Набиуллиной, она основана на ответной мере в виде указа президента о введении ограничений на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран.

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