Стало известно об исчезнувших в России товарах из ЕС на миллиард долларов
Товары двойного назначения из Европейского союза исчезли в России, хотя они предназначались для других покупателей. Об этом пишет Financial Times, передает «Лента.ру».
Как говорится в статье, в Казахстан, Армению и Киргизию должны были прибыть газовые турбины, авиадетали, оптическое оборудование и прочие товары, однако они так и не достигли пункта назначения. При этом общая стоимость исчезнувшей продукции достигает миллиарда долларов.
Financial Times предполагает, что здесь замешана так называемая призрачная торговля — когда реальный покупатель по тем или иным причинам предпочитает сохранять анонимность.
«С чего бы этим странам вдруг понадобились эти товары? Кто больше всего нуждается в этих товарах в регионе? Очевидно, Россия», — считает вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз готовится ввести механизм ограничений против стран, которые прикладывают недостаточно усилий для того, чтобы помешать России обойти введенные Западом санкции. Они намерены наказать всех, кто может помогать Москве игнорировать ограничения. Запад в первую очередь подозревает страны, которые не могут объяснить подъемы в торговле ключевыми товарами или технологиями.