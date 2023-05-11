Стало известно об исчезнувших в России товарах из ЕС на миллиард долларов

Товары двойного назначения из Европейского союза исчезли в России, хотя они предназначались для других покупателей. Об этом пишет Financial Times, передает «Лента.ру».

Как говорится в статье, в Казахстан, Армению и Киргизию должны были прибыть газовые турбины, авиадетали, оптическое оборудование и прочие товары, однако они так и не достигли пункта назначения. При этом общая стоимость исчезнувшей продукции достигает миллиарда долларов.

Financial Times предполагает, что здесь замешана так называемая призрачная торговля — когда реальный покупатель по тем или иным причинам предпочитает сохранять анонимность.

«С чего бы этим странам вдруг понадобились эти товары? Кто больше всего нуждается в этих товарах в регионе? Очевидно, Россия», — считает вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар.