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РБК: австрийский Raiffeisenbank решил ужесточить условия для своих корсчетов в банках СНГ

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) решила сократить корреспондентские отношения с банками СНГ. По этой причине казахстанские кредитные организации ввели отраслевые ограничения на платежи через корсчета, которые открыты в RBI. Об этом РБК рассказал представитель банка.

Raiffeisenbank ужесточил условия для своих корсчетов в банках СНГ
© Газета.ru

Как говорится в публикации, так, например, поступил крупнейший банк Казахстана — Halyk Bank. Банк ввел «ограничения на платежи, относящиеся к определенным отраслям» на фоне ужесточения условий для корсчетов со стороны австрийской группы, уточнил ее представитель. Так же сделали и другие клиенты RBI в Казахстане, добавил он.

Представитель Halyk Bank сказал РБК, что этот корреспондентский счет работает в штатном режиме. В RBI также подчеркнули, что оба банка «продолжают хорошо налаженное взаимное сотрудничество».

5 мая руководство RBI приняло решение прекратить корреспондентские отношения со всеми российскими банками. Единственным исключением стала собственная дочерняя кредитная организация в России — Райффайзенбанк. В начале текущего года уровень деловой активности RBI на российском рынке снизился. Австрийская организация свела к минимуму свое присутствие на территории РФ. Причиной стали сложности ведения бизнеса на фоне международных санкций, объяснялось в презентации к финансовой отчетности RBI за первый квартал текущего года. На этом фоне руководство RBI будет и дальше придерживаться взятого курса на снижение собственной деловой активности в России, говорилось в документе.

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