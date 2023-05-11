В России возникли трудности с починкой бытовой техники Bosch – во всяком случае, оперативно. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на трех специалистов, которые занимаются ремонтом техники этой марки. Они пояснили, что проблемы связаны с отсутствием в России необходимых запчастей для ремонта, в том числе электронных блоков управления для стиральных и посудомоечных машин.

Специалисты затруднились дать прогноз, когда необходимые запчасти появятся в наличии на российском рынке. По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, некоторые запчасти Bosch поставлялись с европейских заводов. Есть китайские заменители, но зачастую они работают не очень хорошо, уточнил Муртазин. Собеседник отметил, что проблемы касаются не только Bosch, но и других брендов, в частности Siemens, — там тоже есть вопросы с поставкой электроники, например для стиральных машин.

Bosch официально перестал поставлять в Россию свою технику в прошлом году. Устройства и детали к ним поставляются по параллельному импорту. По словам участников рынка и экспертов, на фоне усиления производителями контроля за перепродажей их продукции при поставках могут возникать проблемы в логистике. Они назвали данную проблему решаемой, но отметили, что этот процесс не будет быстрым. В то же время спрос на технику Bosch в стране за год заметно снизился, добавили ее продавцы.