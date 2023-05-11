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Fortum оценила чистый убыток от российских проектов в €2 млрд

Финский энергоконцерн Fortum списывает активы в РФ после передачи акций своей "дочки" в РФ под временное управление Росимуществом и оценивает убыток от российских проектов в €2 млрд. Во втором квартале 2023 года Fortum фиксирует обесценивание российских активов в размере €1,7 млрд, говорится в сообщении компании.

Финская Fortum спишет российские активы
© ТАСС

"В результате чистый денежный убыток, включающий в себя инвестиции в приобретение предприятий в России, полученные дивиденды и чистое финансирование, составляет примерно €2 млрд. Это может быть рассмотрено как чистый денежный убыток от нашего путешествия в Россию", - приводятся в сообщении слова главы компании Маркуса Раурамо.

Компания подчеркивает, что потеряла контроль над своими операциями в РФ, отчетность за второй квартал 2023 года не учитывает российский сегмент.

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