Финская Fortum спишет российские активы

"В результате чистый денежный убыток, включающий в себя инвестиции в приобретение предприятий в России, полученные дивиденды и чистое финансирование, составляет примерно €2 млрд. Это может быть рассмотрено как чистый денежный убыток от нашего путешествия в Россию", - приводятся в сообщении слова главы компании Маркуса Раурамо.