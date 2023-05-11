Уплату налогов за самозанятых могут передать онлайн-платформам

«Выплату налогов за самозанятых могут возложить на цифровые платформы занятости, площадки-посредники между исполнителем заказа и клиентом <....> Предлагается включить в перечень прав и обязанностей цифровой платформы занятости осуществление «функции налогового агента по исчислению и уплате налогов с доходов, полученных платформенным занятым», — заключается в материале.