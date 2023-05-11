Финская Fortum спишет российские активы
Финская компания Fortum списывает активы в РФ после передачи акций своей «дочки» в РФ под временное управление Росимуществом. Убыток от российских проектов составляет порядка €2 млрд, говорится в сообщении энергоконцерна.
Обесценивание российских активов во втором квартале текущего года оценивается в €1,7 млрд.
Под убытком подразумеваются инвестиции в приобретение предприятий в России, полученные дивиденды и чистое финансирование, уточнил глава компании Маркус Раурамо.
«Это может быть рассмотрено как чистый денежный убыток от нашего путешествия в Россию», - подчеркнул он.
Энергоконцерн указывает на потерю контроля над операциями в России. Уточняется, что отчетность за второй квартал 2023 года не учитывает российский сегмент.
Fortum - крупнейший инвестор Финляндии в экономику России, один из крупнейших иностранных инвесторов в российской электроэнергетике.
Ранее в России был подписан указ об ответе на изъятие российских активов за границей и ограничение прав собственности. Документ утверждает перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. В список уже были включены косвенно принадлежащие правительству ФРГ (через Uniper) 83,73% акций «Юнипро» и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% «Фортума».