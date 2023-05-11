Флагман Gloria Jeans на Тверской побил рекорд сети по дневной выручке
Флагманский магазин Gloria Jeans на Тверской, где ранее располагался трехэтажный H&M, установил в день праздничного открытия абсолютный рекорд по дневной выручке за все время работы сети, рассказала РИА Новости генеральный директор отечественного ритейлера Лилия Булатова.
Флагман заработал на Тверской первого апреля, а праздничное открытие состоялось в выходные - 8-9 апреля. В компании тогда уточняли, что это не только крупнейшая точка в сети, но и крупнейший из действующих монобрендовых магазинов в России.
"Результаты работы флагманского магазина Gloria Jeans превосходят все наши прогнозы. Например, в день праздничного открытия 8 апреля магазин поставил абсолютный рекорд по дневной выручке за все время работы сети Gloria Jeans, более чем на 50% опередив продажи предыдущего рекордсмена", - заявила Булатова.
По ее словам, средний чек и количество покупок в этой точке выше, чем в среднем по Москве, на 11% и 15% соответственно. В апреле и эти показатели были рекордными для сети, составив около 4500 рублей и 3,7 товара в чеке. Также открытие повлияло и на расширение аудитории - доля новых для сети клиентов во втором весеннем месяце была более 30%, при этом в среднем в столице без учета флагмана таких покупателей было 12%.
Булатова также отметила, что в число лидеров продаж на Тверской стабильно входят не только джинсы классических посадок и базовые свитшоты, но и актуальные в этом сезоне брюки-парашюты и жакеты из льна. Востребованы оказались и премиальные джинсы с эффектом тай-дай из первой коллекции, созданной эксклюзивно для данного магазина.
"Выручка магазинов, которые мы открыли на местах ушедших брендов, на 50-230% выше. Напомню, что это помещения на первых этажах, с максимальным потоком покупателей и большей площади по сравнению с теми магазинами, которые были у нас до сих пор. Это связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, разумеется, больший оборот связан с увеличением SKU (товарные единицы - ред.) за счет увеличения торговой площади. Помимо этого, мы постепенно расширяем ассортимент,... добавляем более дорогие позиции", - подчеркнула гендиректор.
Gloria Jeans - вертикально интегрированный ритейлер, продающий одежду. По состоянию на 31 декабря включает в себя 675 магазинов более чем в 300 городах России. Выручка компании по итогам 2022 года составила 70 миллиардов рублей, увеличившись на 15%. При этом ранее ритейлер заявлял, что средняя площадь магазинов до недавнего времени составляла около 800 квадратных метров, в 2022 году этот показатель вырос в 1,5 раза - до 1200 квадратных метров, а в 2023 году - уже до 1500 квадратных метров.