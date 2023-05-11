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Флагман Gloria Jeans на Тверской побил рекорд сети по дневной выручке

Флагманский магазин Gloria Jeans на Тверской, где ранее располагался трехэтажный H&M, установил в день праздничного открытия абсолютный рекорд по дневной выручке за все время работы сети, рассказала РИА Новости генеральный директор отечественного ритейлера Лилия Булатова.

Флагман Gloria Jeans на Тверской побил рекорд сети по дневной выручке
© РИА Новости

Флагман заработал на Тверской первого апреля, а праздничное открытие состоялось в выходные - 8-9 апреля. В компании тогда уточняли, что это не только крупнейшая точка в сети, но и крупнейший из действующих монобрендовых магазинов в России.

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"Результаты работы флагманского магазина Gloria Jeans превосходят все наши прогнозы. Например, в день праздничного открытия 8 апреля магазин поставил абсолютный рекорд по дневной выручке за все время работы сети Gloria Jeans, более чем на 50% опередив продажи предыдущего рекордсмена", - заявила Булатова.

По ее словам, средний чек и количество покупок в этой точке выше, чем в среднем по Москве, на 11% и 15% соответственно. В апреле и эти показатели были рекордными для сети, составив около 4500 рублей и 3,7 товара в чеке. Также открытие повлияло и на расширение аудитории - доля новых для сети клиентов во втором весеннем месяце была более 30%, при этом в среднем в столице без учета флагмана таких покупателей было 12%.

Булатова также отметила, что в число лидеров продаж на Тверской стабильно входят не только джинсы классических посадок и базовые свитшоты, но и актуальные в этом сезоне брюки-парашюты и жакеты из льна. Востребованы оказались и премиальные джинсы с эффектом тай-дай из первой коллекции, созданной эксклюзивно для данного магазина.

"Выручка магазинов, которые мы открыли на местах ушедших брендов, на 50-230% выше. Напомню, что это помещения на первых этажах, с максимальным потоком покупателей и большей площади по сравнению с теми магазинами, которые были у нас до сих пор. Это связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, разумеется, больший оборот связан с увеличением SKU (товарные единицы - ред.) за счет увеличения торговой площади. Помимо этого, мы постепенно расширяем ассортимент,... добавляем более дорогие позиции", - подчеркнула гендиректор.

Gloria Jeans - вертикально интегрированный ритейлер, продающий одежду. По состоянию на 31 декабря включает в себя 675 магазинов более чем в 300 городах России. Выручка компании по итогам 2022 года составила 70 миллиардов рублей, увеличившись на 15%. При этом ранее ритейлер заявлял, что средняя площадь магазинов до недавнего времени составляла около 800 квадратных метров, в 2022 году этот показатель вырос в 1,5 раза - до 1200 квадратных метров, а в 2023 году - уже до 1500 квадратных метров.

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